Abraham, ci stai? Tiago Pinto dal Chelsea con 45 milioni

A Londra incontro con il giocatore: per la Roma Tammy sarebbe il più caro di sempre. I piani per Azmoun e Anguissa

A Londra per tornare a casa con Tammy Abraham , ma non solo. La missione di Tiago Pinto nella City ha tanti altri risvolti di mercato ed è questo il motivo per cui il general manager giallorosso ieri pomeriggio si è spostato fino in Inghilterra, nonostante le restrizioni attuali e l’obbligo al suo ritorno di quarantena, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport . Oggi il gm incontrerà l'attaccante del Chelsea. La Roma ha deciso di puntare tutte le sue fiches sul centravanti dei Blues, arrivando intanto a rimodulare anche l’offerta iniziale. Pinto, infatti, è anche disposto a comprare subito il giocatore , facendo salire l’offerta da 40 milioni di euro complessivi fino a 45 e spingendosi addirittura all’acquisto definitivo fin da ora, ma con un pagamento dilazionato negli anni.

Mourinho ha garantito al giocatore un futuro radioso, Pinto oggi cercherà di farlo sentire il più coccolato possibile. Esattamente come ha fatto anche il Chelsea, che negli accordi con la Roma ha chiesto ed ottenuto di poter inserire un diritto di riacquisto del giocatore. Il che sarebbe una spinta in più per Abraham ad accettare l’offerta giallorossa, con la prospettiva di far bene e poi magari poter tornare in quel di Londra. L’alternativa Nel caso in cui Abraham non dovesse concretizzarsi, Pinto è pronto a virare forte su Sardar Azmoun, 26 anni, l’attaccante iraniano dello Zenit San Pietroburgo che è in scadenza di contratto. Ramadani non è più il suo agente, ma ha la procura per venderlo all’estero.