Abraham: “Che stagione, ora chiudiamo con un trofeo”

Per dire quanto la testa dei romanisti sia sintonizzata già sul futuro, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, ieri le notizie che monopolizzavano il web giallorosso non erano tanto sulla partita col Toro, ma sul fatto che già in 37 mila hanno acquistato il biglietto per vedere la finale di Conference sui megaschermi all’Olimpico e, soprattutto, sulle parole di Totti su Dybala. "Vediamo se riusciamo a portarlo a Roma, lunedì lo incontro per la partita di Eto’o. Qualche cosa gliela metterò in testa, almeno cercherò di farlo. Speriamo di riuscirci, sempre che la Roma abbia la mia stessa idea".