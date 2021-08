Abraham c’è. Mourinho: “E’ pronto per aiutarci”

L'inglese farà parte dei convocati per il match contro la Fiorentina

E oggi sarà anche il giorno di Tammy Abraham, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Dopo essersi allenato da solo da giovedì a ieri, il centravanti inglese sarà a disposizione di Mourinho. I cinque giorni di quarantena-light scadono oggi, ma Abraham ha avuto l’okay per il tragitto casa-lavoro-casa. E la partita è considerata appunto attività lavorativa, il che gli permette di parteciparci. Certo, poi bisognerebbe capire lo strano regolamento che lo costringe ad allenarsi da solo, ma gli permette di giocare con compagni e avversari. Mou, ovviamente, non ci pensa su: "Per lui è stata una settimana dura, tra viaggi e test. Non si è potuto allenare con noi, le regole vanno rispettate. Ma è pronto, ha fatto un buon lavoro con il Chelsea, giocando anche amichevoli importanti con Arsenal e Tottenham".