Abraham-Belotti, Zalewski-Spina. Idea staffetta per due ruoli

In conferenza, accanto a Mourinho, si è seduto Belotti , ma dalla pancia di Trigoria raccontano come la staffetta tra Abraham e l’ex granata sia pressoché certa, a meno che la dinamica della partita non spinga ad optare per la coppia, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport

Discorso simile si può fare per Zalewski e Spinazzola. L’allenatore portoghese vuole forze fresche durante la partita e questo significa che anche qui la staffetta è più che probabile. Per il resto, in avvio Mourinho dovrebbe chiedere uno sforzo straordinario anche a Smalling, magari contando di fare turnover vero e proprio domenica prossima nella partita interna contro il Lecce. Uno sforzo supplementare, ovviamente, ci sarà anche per Matic e Cristante, visto che Pellegrini al massimo dovrebbe andare in panchina per un fastidio muscolare.