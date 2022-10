Abraham-Belotti centravanti flop. Roma, il gol perduto

Crisi Abraham Nessuna sorpresa, perché in assoluto i numeri dei giallorossi per quanto riguarda la produzione offensiva non sono peregrini, ma è il dato complessivo a preoccupare. Le 13 reti realizzate finora in campionato, infatti, fotografano la Roma solo come l’ottavo attacco del campionato. Troppo poco per non correre rischi di fallire l’obiettivo della qualificazione in Champions. Logico che l’uscita di scena di Dybala, capocannoniere della squadra, ha fatto svoltare in negativo il rendimento, visto che Abraham in campionato è sempre fermo a 2 gol e Belotti a zero, così come peraltro anche Zaniolo, El Shaarawy e Shomurodov. Così, uscito l’argentino, non è arrivata più nessuna rete su azione in campionato in 409 minuti, e una solo in 554 minuti, considerando anche la Coppa, cioè quella di Belotti in Europa League contro il Betis Siviglia in trasferta. Morale: a fare gol è toccato solo Pellegrini, ma soltanto su rigore contro Atalanta e Sampdoria.