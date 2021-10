Abraham allo sprint. L’attaccante spinge ma si decide domani

Solo cure per l’inglese, però Mou vorrebbe portarlo almeno in panchina. Shomurodov si candida. Abbonamenti: i 20.000 a un passo

Le cure fisioterapiche, in fondo, servono anche per medicare le speranze. Per questo, insieme a Tammy Abraham, da ieri spera anche il popolo romanista, affinché il centravanti inglese non si perda la sfida di domenica, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Da Trigoria raccontano che l’attaccante intenda provare fino all’ultimo. Per il momento, però, si è dovuto accontentare della fisioterapia alla caviglia destra, infortunatasi martedì durante la partita con l’Inghilterra giocata contro l’Ungheria. Il programma prevede per oggi, oltre alle cure, una sorta di seduta separata, con l’obiettivo di provare a forzare veramente solo sabato, quando Mourinho dovrà sciogliere le riserve. La volontà del portoghese è quella di convocare Abraham, portarlo a Torino e dargli un’altra giornata per assorbire l’ematoma che lo limita, cercando quantomeno di renderlo disponibile per la panchina, come una sorta di asso nella manica da calare in caso di bisogno. Insomma, si vive alla giornata, con Shomurodov – tornato ieri dagli impegni con l’Uzbekistan – che però si candida a essere il titolare.