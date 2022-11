Abraham ai tifosi: “Meritate di più di ciò che diamo”. Mou apprezzerà?

Dopo le scuse fatte contro il Sassuolo, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, il tormentato rapporto fra Tammy Abraham e i tifosi della Roma sta vivendo una nuova puntata. I fischi all’indirizzo dell’attaccante inglese, domenica scorsa, al momento della sostituzione sono stati tanti, forti e chiari, ma tutti sanno come il centravanti vada recuperato alla causa giallorossa al più presto. Per questo ieri Abraham ha “postato” un messaggio distensivo, che spiega l’intenzione di Tammy di fare progressi singolari e collettivi. "Non è stata la partenza che tutti noi volevamo – ha scritto –, ma nella vita ci sono sempre up e down. Per i tifosi, per Roma, voi meritate di più e questo è ciò che io e la mia squadra vi daremo dopo la pausa. Grazie ai veri tifosi che non ci hanno mai lasciato soli, nel bene o nel male. I momenti brutti rendono migliori quelli belli. State bene e ci vediamo presto. Daje Roma sempre". Forse non basterà a ricucire subito lo strappo, ma almeno proverà a ammorbidire le considerazioni del dopo partita di Mourinho su di lui. Quelle sì davvero forti.