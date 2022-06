Abraham a passeggio con Tomori a Hollywood

Compagni di squadra al Chelsea, rivali in Italia con Roma e Milan, ma pur sempre grandi amici. Tammy Abraham e Fikayo Tomori stanno così trascorrendo le vacanze insieme negli Stati Uniti, dopo le ultime fatiche con l’Inghilterra, scrive Chiara Zuccgelli su La Gazzetta dello Sport . La location scelta è Los Angeles : una vacanza all’insegna dello shopping a Rodeo Drive e dello sport, visto che qualche giorno fa hanno giocato a basket insieme in una palestra di Beverly Hills.

I due amici, reduci da una stagione piena di soddisfazioni e trofei (lo scudetto per il milanista, la Conference per il giallorosso), hanno preso in affitto una villa con piscina e ieri si sono regalati una passeggiata a Hollywood. Entrambi con un nuovo look: treccine per Abraham, capelli biondo platino per Tomori.