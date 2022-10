Abbraccio dell’Olimpico in ricordo di Francesco

Alle 20.31 Francesco Valdiserri è tornato all’Olimpico, come riporta La Gazzetta dello Sport . Lo ha fatto in modo leggero , come riesce solo ai fantasmi gentili, ma l’applauso potente che ha accolto il suo ricordo ha unito quasi tutto lo stadio (alcuni tifosi del Napoli hanno fischiato).

Una foto sul maxi-schermo, Francesco vicino a un microfono, con lo sguardo assorto e malinconico che solo a 18 anni si può avere, perché la vita è ancora un mistero da scoprire. E mentre i pixel componevano la sua immagine, mamma Paola, papà Luca, la sorella Daria e lo zio Andrea - in tribuna ospiti del club - si sono stretti in quell’abbraccio che tutti avrebbero voluto dar loro. Nel primo tempo, poi, in Curva Sud è apparso uno striscione che recitava: "Per sempre con noi. Ciao Franci".