Abbonamenti, effetto Mou per arrivare a 20.000

Partirà lunedì la campagna abbonamenti della Roma. I prezzi, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, dovrebbero essere di livello medio, perché la società vuole andare incontro ai tifosi, per i primi 3 giorni ci sarà la prelazione per gli abbonati della stagione 2019-2020, l’ultima prima della pandemia di Covid, e poi partirà la vendita libera. Con l’apertura degli stadi al 75% la Roma avrà tra i 46mila e i 48mila spettatori, poi quando si tornerà al 100% la capienza sarà intorno alle 60mila presenze. L’obiettivo è quello di arrivare almeno a 20mila tessere, la buona partenza in campionato e l’effetto Mourinho lo rendono realistico, anche perché la richiesta è tanta e tanti sono i romanisti che non devono l’ora di abbonarsi e tornare alla normalità.