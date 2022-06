Abbonamenti boom. già toccati 26.500. E si punta ai 30 mila

Ieri pomeriggio sold out Curva Sud e Distinti Sud

Continua il boom della campagna abbonamenti : 26.500 le tessere staccate finora, con sold out per ora Curva Sud e Distinti Sud.

Eventuali posti non confermati in prelazione per la curva potrebbero tornare in vendita il 20 giugno, come riporta La Gazzetta dello Sport, quando ci sarà la fase libera e si supererà senza problemi, a questo punto, la quota 30 mila.