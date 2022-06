Abbonamenti ancora in crescita: 34.500 le tessere

Dipenderà dal trend di vendita , ma in ogni caso anche ieri, primo giorno della fase-2 della vendita libera, sono stati mille gli abbonamenti staccati per la nuova stagione, al via il 13 agosto.

In poche ore è stata esaurita la Curva Nord, così come la Sud laterale e i Distinti Sud: in totale, quindi, gli abbonati sono 34.500. Rimangono quindi disponibili posti in Tribuna Tevere, Tribuna Monte Mario oltre che i Distinti Nord Est e Nord Ovest. Da ieri, poi, sono in vendita gli abbonamenti per le tre gare di Europa League e l’ottavo di Coppa Italia: in un giorno sono state vendute già 4mila tessere.