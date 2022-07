Abbonamenti a quota 36 mila: non accadeva da 15 anni

Merito della politica dei prezzi adottata dalla società e, naturalmente, dell’entusiasmo degli ultimi mesi della stagione di Josè Mourinho che ha portato a casa un trofeo ma soprattutto ha regalato ai tifosi una coesione tra giocatori, società e ambiente come non si vedeva da anni.

Ecco perché, oltre ai 36 mila abbonati, un altro numero da valutare è quello degli undicimila abbonati per il girone di Europa League. Girone di cui, peraltro, non si sanno ancora avversari, date e orari. Come dire, un atto di fede. Oggi la Roma chiuderà la campagna, poi ci sarà solo la vendita libera dei biglietti per le singole partite. Ma la sensazione è che l’Olimpico sarà, praticamente, sempre pieno.