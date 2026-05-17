"Siamo talmente motivati che avremmo giocato a qualsiasi ora". Basta questo inciso per capire quanto la Roma voglia vincere questo derby. E quanto ci tenga anche Gian Piero Gasperini, che sa che battendo la Lazio oggi potrebbe davvero sperare di centrare un posto per la prossima Champions . "Le nostre motivazioni sono più vere e forti, ma il derby è sempre difficile da giocare. Noi intanto siamo già in Europa League, ma questo non deve toglierci la fame e la voglia di fare ancora di più". Anche perché Sarri ci sarà. Gasperini - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport ' davanti si affiderà ancora alla connection Dybala-Malen, mentre il problema muscolare in cui è incorso ieri Koné gli complica un po' i piani. Il francese proverà prima della partita, ma se dovesse alzare bandiera bianca possibile che Gasperini decida di mettere tre centrocampisti tutti insieme, con El Aynaoui e Pisilli in mediana e Cristante a ballare tra la posizione di centrocampista e trequartista centrale. Poi Gasperini ha analizzato anche il momento, iniziando dalla presenza del vicepresidente Ryan Friedkin a Trigoria. "È fondamentale, quando c'è la proprietà tutto funziona meglio: c'è meno gente che riporta le cose e più possibilità di avere rapporti diretti, senza intermediari. Mi auguro che ora si possa accelerare nelle trattative con i procuratori". Ad iniziare da quello di Dybala,