A Verona sabato il primo maxiesodo: tremila tifosi giallorossi al Bentegodi

Amore incondizionato. L’ennesima dimostrazione da parte dei Romanisti è arrivata nelle ultime 48 ore, scrive Emanuele Zotti su La Gazzetta dello Sport. Con il rebus centravanti ancora da risolvere, i tifosi giallorossi hanno deciso di seguire in massa la squadra a Verona. Sabato sera al Bentegodi saranno almeno 3000 le persone che affolleranno il settore ospiti (3200 posti di capienza). Ieri sera erano oltre 2700 i tagliandi staccati dalla biglietteria di Trigoria ma il numero è destinato ad aumentare, forse fino al tutto esaurito considerando che restano ancora due giorni per acquistare il tagliando. L’esodo per assistere al match contro l’Hellas è solo l’ultima prova della fedeltà assoluta dei tifosi della Roma a Mourinho e ai suoi uomini. Già domenica scorsa, in occasione della ripresa del campionato, all’Olimpico sono stati oltre 64mila i tifosi presenti, estendendo così la striscia dei sold out consecutivi in casa.