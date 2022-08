A Trigoria si fa festa per i 3 anni di fan token

Quest’estate la Roma “festeggia” il 3° anniversario della collaborazione con Socios , piattaforma leader nei gettoni digitali sportivi: e lo fa con un’iniziativa a cui hanno partecipato oltre 300 tifosi su Twitter , candidati a uno dei tre fan token in palio, uno per ogni anno da celebrare. Come scrive Matteo Nava de La Gazzetta dello Sport , Il percorso Nell’estate del 2019 il club stringeva per la prima volta la mano a Socios, con i propri fan token che sarebbero stati lanciati mesi dopo. Finora la strada insieme è stata certamente imprevedibile e ricca di sorprese per tutti i sostenitori romanisti in possesso di gettoni digitali nel proprio “wallet”, il portafogli virtuale.

In casi come questi si finisce sempre a ricordare gli “highlights” del triennio, dalla sciarpa in edizione limitata per l’ultimo derby al sondaggio con cui i tifosi hanno scelto di intitolare un campo d’allenamento di Trigoria ad Amedeo Amadei, fino alla scelta della canzone per celebrare i gol all’Olimpico. Più di una decina di esperienze uniche e non acquistabili, più di 30 sondaggi sottoposti alla community dei possessori di gettoni digitali. Infine, i biglietti per le partite: oltre un migliaio in tutto, compresi quelli per assistere alla finale di Conference League contro il Feyenoord a Tirana.