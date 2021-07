A Trigoria è tutto blindato. Mourinho non vuole occhi indiscreti

Una piccola apertura verrà concessa solo venerdì prossimo, con un allenamento aperto alla stampa

La Roma continua ad essere completamente blindata, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Una piccola apertura verrà concessa solo venerdì prossimo, con un allenamento aperto alla stampa, ma per adesso Mourinho ha scelto – d’accordo con la società – di non far vedere le prime due amichevoli contro Montecatini e Ternana.