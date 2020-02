A Siviglia duemila tifosi. Prezzi dei voli già alle stelle

Subito dopo il sorteggio il volo diretto tra Roma e Siviglia per l’andata degli ottavi di Europa League costava poco più di 100 euro. Circa due ore dopo il prezzo era già aumentato cinque volte e, in serata, era addirittura sold out, lo scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Questo perché i tifosi della Roma non vedono l’ora di andare in Spagna per la sfida all’ex Monchi. Circa 2mila i biglietti che saranno a disposizione dei romanisti: ci sarà la prelazione per chi ha già seguito la squadra in altre partite europee. La vendita dovrebbe partire all’inizio della prossima settimana, mentre lunedì partirà quella per la partita dell’Olimpico.