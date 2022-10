Pellegrini, ok l’ecografia ma resta in dubbio per l’Europa League

Quando le cose non girano bene, la cura migliore, nel calcio, spesso è ritornare in campo, scrive Massimo Cecchini su Probabilmente è quello che pensa anche la Roma, che domani partirà per Helsinki, dove giovedì sarà impegnata contro l’Hjk, già laureatasi campione di Finlandia. Se si vuole evitare di retrocedere in Conference, serve tornare dal Nord con un successo, sperando quindi che l’attacco torni a sbloccarsi.