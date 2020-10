A Dzeko manca il gol: non era mai successo. Per lanciarlo si studia una nuova formula?

La prima – a Verona – se l’è vista seduto in panchina, convinto che non avrebbe più giocato neanche più un minuto in giallorosso. Alla seconda è tornato invece in campo, proprio contro la Juventus, quella che doveva essere la sua nuova squadra. E ha diviso la critica, ma anche i tifosi. Perché contro i bianconeri Edin Dzeko ha giocato una partita buona, fatta di tanti duelli e della solita qualità offensiva, abbinata nella sua capacità di diventare punto di riferimento anche nell’uscita dalla pressione avversaria. Davanti alla porta, però, ci sono stati quei due errori che in tanto non gli hanno perdonato, errori che hanno “macchiato” la prestazione, scrive Andrea Pugliese su “La Gazzetta dello Sport”. Passando da un bianconero all’altro, contro l’Udinese Dzeko andrà a caccia di rivincite.

Nelle sue cinque stagioni giallorosse Edin non ha mai “bucato” le prime due giornate. Alla terza partita del campionato aveva sempre fatto gol. Cosa che in questo avvio di stagione invece non è successa. La gara di Udine è anche l’occasione per cambiare volto alla stagione, perché vincere stasera vorrebbe dire regalare serenità alla squadra, all’ambiente e anche a se stesso.

Quel che conta davvero, ora, è capire quanto Edin abbia le motivazioni giuste per far ancora bene, dopo aver assaporato la possibilità di poter andare a vincere qualcosa altrove. Con la Juventus ha dimostrato di essere perfettamente dentro la partita, nonostante quei due errori sotto porta che hanno pesato sul risultato finale. Il fattore mentale è sicuramente fondamentale da qui alla fine, con Dzeko che è ancora troppo importante per la Roma. Borja Mayoral è arrivato per essere un’alternativa al centravanti bosniaco. Poi, se magari ci sarà anche l’occasione di farlo giocare insieme lo studierà strada facendo Fonseca. Magari piazzando Borja Mayoral tra i due trequartisti, un po’ più basso rispetto a Edin. O cambiando ancora e giocando con un solo trequartista e due punte. L’esperimento potrebbe essere proprio questo e permetterebbe anche a Dzeko di essere meno solo di quanto a volte si sente. Nel frattempo, però, Edin dovrà ritrovare il gol. Già da stasera, per portare la Roma alla prima vittoria stagionale.