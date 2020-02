A Cagliari cambia la difesa, dentro Fazio e Bruno Peres

Rispetto a quella di Gent sarà quasi tutta diversa, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Un po’ per necessità e molto per virtù. Tranne infatti Pau Lopez e Smalling, la difesa della Roma che domani pomeriggio sarà di scena a Cagliari cambierà infatti per 3/5 (tra cambi di uomini e di posizioni).

Il cambio obbligato a cui dovrà ricorrere l’allenatore portoghese sarà quello al centro della difesa, dove accanto a Smalling stavolta giocherà Fazio. Mancini infatti è squalificato. Toccherà a Fazio, dunque, che si gioca anche una carta importante per recuperare terreno nella considerazione dell’allenatore romanista.

Poi, invece, ci sono le scelte ed allora stavolta Fonseca riproporrà Spinazzola a sinistra, proprio sulla fascia dove ama giocare di più. A riposare questa volta sarà Kolarov, che anche in Belgio ha palesato delle difficoltà fisiche, soprattutto a livello di ritmo e di tenuta difensiva. A destra, invece, dovrebbe esserci ancora spazio per Bruno Peres, che dovrebbe così giocare la sua seconda gara da titolare, dopo quella con il Lecce.