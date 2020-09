Zingaretti frena sugli spettatori. Mille e “blindati”

Anche il Lazio si adegua e riapre gli stadi, scrive “Il Tempo”. Il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, con la propria ordinanza permetterà a mille spettatori di assistere alle gare Roma-Juventus e Lazio-Inter. Mentre altre regioni parlano di incrementare il numero di spettatori, nel Lazio non sembrano esserci segnali a riguardo. Ci sono inoltre una serie di prescrizioni per il pubblico presente: “La presenza di pubblico è consentita solo presso i settori in grado di assicurare la permanenza delle persone presso la postazione seduta pre-assegnata per l’intera durata dell’evento“. Roma e Lazio, in qualità di organizzatrici, dovranno garantire la presenza della segnaletica sui posti non utilizzabili e dotare gli steward di una quota aggiuntiva di mascherine da mettere eventualmente a disposizione del pubblico.