Zapata si riavvicina. Ore decisive

Sembrava un affare sulla via del tramonto, e invece la possibilità di vedere Duvan Zapata con la maglia della Roma diventa improvvisamente più concreta, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Nelle ultime ore, infatti, sono ripresi in maniera costante e crescente i contatti con l’Atalanta per l’attaccante colombiano. Una volta abbandonata per l’estate la pista Marcos Leonardo, i giallorossi si sono rituffati sul centravanti nerazzurro ieri in campo contro il Sassuolo.