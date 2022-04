Zaniolo, un altro intoppo

Ancora problemi per il centrocampista della Roma: dopo la rifinitura, Mourinho deciderà se convocarlo per la partita contro la Sampdoria

Prosegue il periodo no di Nicolò Zaniolo , che rischia di saltare anche la gara contro la Sampdoria in programma domani alle 18 a Marassi. Ieri il numero 22 ha riferito di aver avvertito un lieve problema muscolare accusato durante l’allenamento: il giocatore non è stato sottoposto ad esami ma Mourinho deciderà se convocarlo soltanto dopo la rifinitura fissata alle 12, iniziano dal Tempo.

Un imprevisto che potrebbe far perdere al classe ’99 la seconda gara consecutiva in campionato, dopo aver assistito alla vittoria del derby dalla panchina. Probabilmente Zaniolo non sarebbe partito comunque titolare – il tecnico è intenzionato a riproporre la squadra che ha battuto la Lazio – ma il rischio di non poter aiutare i compagni di squadra in un altro match delicato non è certamente la prospettiva ideale, soprattutto dopo l’ultima prestazione disputata in azzurro.