Zaniolo torna a calciare

Un nuovo inizio dopo una lunga attesa. A 163 giorni dall’intervento per la lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro Zaniolo è tornato a correre sul campo e soprattutto ha ripreso confidenza con il pallone.

Il talento della Roma, dopo i primi progressi della scorsa settimana e i continui consulti con il professor Fink (l’ortopedico che lo ha operato ad Innsbruck), ha compiuto un altro passo in avanti verso il pieno recupero ed ha reinserito la palla nel suo lavoro quotidiano sui campi di Trigoria. Il numero 22 giallorosso allo stato attuale può fare praticamente tutto – sprint, progressioni, cambi di direzione ed esercizi di rapidità – meno che i contrasti con altri giocatori.

“RESTART… Quanto mi sei mancata” il messaggio postato su Instagram da un euforico Zaniolo, che dopo tante foto del passato ha potuto finalmente postare una serie di istantanee del presente. Il primo test a pieno regime è «andato alla grande» ed ora il cronoprogramma di riabilitazione completa stilato per il classe 1999 prevede almeno tre/quattro settimane di intensi allenamenti per ritrovare la piena condizione fisica e poi la visita con Fink, a cui chiederà il via libera definitivo per allenarsi con i compagni e puntare quindi alla prima convocazione stagione. In attesa del rientro di Zaniolo al 100% – non prima di aprile – la squadra ha ripreso ad allenarsi in vista del match con lo Sporting Braga.