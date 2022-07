Zaniolo si isola, Villar fuori rosa

Una lista di 14 giocatori che il general manager vorrebbe cedere tutti a titolo definitivo, ma Persson potrebbe iniziare ad allenarsi con Mourinho il 5. Ai giovani in uscita si aggiungono anche Kluivert, Calafiori e Darboe che – a differenza di Villar e Diawara – svolgeranno parte della preparazione agli ordini dello Special One ma sono comunque destinati a lasciare il club: anche per loro si cerca una cessione a titolo definitivo ma, in assenza di occasioni, potrebbero partire in prestito.