Zaniolo si è ripreso la Roma

Il numero 22 non vede l’ora di ricominciare da dove aveva lasciato, pronto a una stagione da protagonista in maglia giallorossa

Mourinho e la Roma ripartono dalle certezze. Perché oltre a contare su Paulo Dybala , e in attesa che Wijnaldum trovi la forma migliore, la notizia più importante per il tecnico è la presenza di Nicolò Zaniolo , scrive Emanuele Zotti su Il Tempo.

Il numero 22 infatti non vede l’ora di ricominciare da dove aveva lasciato, pronto a una stagione da protagonista in maglia giallorossa dopo un’estate trascorsa tra voci di mercato e la voglia di rilanciarsi definitivamente con il club che ha sempre creduto in lui. Alla fine a prevalere sembra essere stata la voglia di continuare a crescere e – possibilmente – vincere in maglia giallorossa, nonostante il corteggiamento della Juventus lo abbia fatto vacillare più del dovuto.