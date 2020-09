Zaniolo operato: “Ora il recupero”. Perotti: è lesione

La rabbia e il dispiacere sono alle spalle, adesso Zaniolo pensa solo a tornare il prima possibile. L’intervento di ricostruzione del crociato – eseguito nella clinica austriaca Gelenkpunkt dal prof Fink – è perfettamente riuscito. Zaniolo è entrato in sala operatoria ieri mattina intorno alle 9.30 e, dopo circa due ore, si è risvegliato circondato dall’affetto della famiglia e del suo agente.

Il giocatore, che in Austria è seguito anche dal medico sociale della Roma Manara e dal fisioterapista Esposito, svolgerà le primissime sedute di riabilitazione nella clinica di Innsbruck e rientrerà nella Capitale nei prossimi 3/4 giorni. “Sono stati giorni difficili – ha scritto su Instagram – ma anche grazie a voi (i tifosi, ndc), alla fine, nemmeno più di tanto. Da ora conto alla rovescia per tornare a fare ciò che amo, cioè giocare con la maglia della Roma che amo follemente”. Ma né la Roma né Zaniolo vogliono correre il minimo rischio. Per rivederlo in campo con i compagni ci vorranno almeno sei mesi. Oggi invece si conoscerà l’entità dell’infortunio di Perotti, che ha accusato un problema muscolare a Cagliari e ha confidato agli amici di temere una lesione grave.