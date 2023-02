Zaniolo marca visita

Zaniolo c’è, ma non si vede, anzi, non si allena. Alla fine, il suo nome è comparso (o meglio rimasto) nella lista Uefa della Roma presentata per la fase ad eliminazione diretta dell’Europa League, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Dopo la scelta della società di escluderlo dal progetto tecnico e il suo tentativo di riavvicinamento (poco apprezzato e fuori tempo) con una lettera, era difficile immaginarlo nell’elenco dei calciatori consegnato alla Uefa. La sua presenza, infatti, è soltanto formale: nei fatti il calciatore resta fuori dalla considerazione tecnica di José Mourinho. La motivazione che ha indotto il club a tenere il giocatore in lista è essenzialmente una. Non tanto il fatto che sia cresciuto nel vivaio di club italiani, anche perché nella Roma ci sono diversi ragazzi che avrebbero potuto sostituirlo, ma per ragioni di mercato legate all’accordo con l’Uefa. La Roma, infatti, è obbligata a chiudere in pareggio le prossime sessioni di mercato, e senza una sostituzione di Zaniolo in lista, si abbasserebbe la quota di stipendi e ammortamenti in vista dell’estate.