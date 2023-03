Zaniolo, l’intermediario Gardi: “Col Galatasaray affare ai limiti dell’impossibile”

Come nasce la trattativa per Zaniolo? "Sapevo che fino alla fine del mercato europeo sarebbe stata un'operazione non percorribile. Il Galatasaray non è ancora competitivo rispetto a squadre di Champions o Premier League. C'era però il vantaggio della chiusura posticipata del calciomercato. La prospettiva di un prestito, è stata subito rifiutata, ci hanno detto che Nicolò sarebbe partito solo a titolo definitivo. Con il vice-presidente del Galatasaray abbiamo pensato che, se la Roma avesse aperto ad un pagamento dilazionato nel tempo, poteva comunque essere un'opportunità di mercato prendere il giocatore a una cifra quasi dimezzata rispetto all'offerta che avevano ricevuto pochi giorni prima dal Bournemouth. E abbiamo creduto che con l’amore della piazza Nicolò sarebbe potuto tornare a sorridere e ad essere decisivo. Nel presente e in futuro. Un’operazione non facile, al limite dell’impossibile, che si è risolta positivamente anche grazie alla disponibilità della Roma, nel venirci incontro in alcuni punti chiave della trattativa".