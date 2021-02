Zaniolo: “La Roma mi ha cambiato. Il benvenuto di De Rossi”

Semaforo verde, la corsa può partire. Zaniolo ha svolto le visite di idoneità dopo la positività al Covid e da oggi potrà riaffacciarsi a Trigoria per riprendere il percorso di recupero, iniziando il lavoro sul campo. “La Roma mi ha cambiato la vita, come posso non amarla” le parole del numero 22 in un’intervista ad Icon, nella quale ha parlato anche degli infortuni e di un particolare retroscena su De Rossi: “Le operazioni sono state delle mazzate. Ce la metterò tutta per arrivare all’Europeo al 100% e poi provare a vincere. Due giorni prima della firma con la Roma mi arrivò un messaggio da parte di De Rossi, che era capitano: “Benvenuto in famiglia”. Un campione dentro e fuori il campo“.