Zaniolo: “I tifosi sono stati fantastici”

Una vittoria da squadra operaia e umile raggiunta grazie alla pennellata mancina di Zaniolo. Come riporta Il Tempo, due gol nelle ultime due partite per il talento giallorosso, ma soprattutto un gesto d’amore di quelli pesanti come un macigno nei confronti della maglia della Roma. Con il bacio allo stemma posto sul cuore il numero 22 si è legato ancora di più ad una tifoseria che l’ha sempre supportato e mostrato affetto nei suoi confronti: la Curva Sud nel finale di gara si è pesantemente schierata dalla parte di Zaniolo intonando cori contro Capello, mister dell’ultimo scudetto dei capitolini. “E’ stata una bellissima serata, soprattutto per la squadra e per i tre punti conquistati che erano fondamentali. Io – ha detto Zaniolo, autentico talismano per la Roma quando segna all’Olimpico – penso ad allenarmi giorno dopo giorno e a migliorare poi lascio parlare il campo. Il pubblico è fantastico, sempre presente in ogni occasione. Devo ringraziarlo per questi grandissimi applausi che mi riservano ogni domenica anche quando gioco meno bene. Spero di far esultare i tifosi tante volte, do il massimo per la maglia”. Altro protagonista della serata è stato Pastore: “Sto bene fisicamente, non giocavo tre partite in così pochi giorni da tanto tempo. E’ una vittoria fondamentale. Abbiamo un grande tecnico che ci sta facendo credere che siamo forti”.