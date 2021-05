Zaniolo guarito, il PSG tiene in bilico Florenzi

Il ginocchio di Nicolò ha dato le risposte sperate e dal chirurgo è arrivato il via libera per tornare ad allenarsi a pieno regime

L'incubo è finito. Ieri Nicolò Zaniolo è volato a Innsbruck per sottoporsi alla visita con il professor Fink: tutto è andato per il verso giusto, come riporta Il Tempo, il ginocchio ha dato le risposte sperate e dal chirurgo è arrivato il via libera per tornare ad allenarsi a pieno regime. Inizialmente il classe '99 continuerà a lavorare con la Primavera - si valuta se farlo giocare in una gara ufficiale prima della fine del campionato - mentre a giugno proseguirà con un lavoro personalizzato per arrivare al top all'inizio della preparazione estiva. Un ritorno fondamentale in vista dello sbarco di Mourinho a Trigoria, che già al Tottenham aveva chiesto informazioni sul classe '99. Sul fronte mercato invece è tutto da scrivere il futuro di Florenzi. Il terzino si trova benissimo a Parigi, ma il Psg è alla ricerca di un giocatore più giovane e con ogni probabilità non eserciterà il diritto di riscatto sul suo cartellino (c'è tempo fino al 31 maggio) a 9 milioni di euro. Ovviamente il parere dello Special One sarà decisivo.