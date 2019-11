Zaniolo giura: “Mai la 10 di Totti”

Cinquanta presenze e 11 gol con la maglia della Roma ad appena vent’anni. Zaniolo sta confermando quanto di buono aveva fatto vedere nella sua prima stagione in giallorosso, ma mantiene i piedi ben saldi a terra: “Non direi che sono un giocatore affermato, ma devo continuare così”. Il numero 22 – scrive ‘Il Tempo’ – non si lascia lusingare da chi vuole consegnargli la maglia numero 10, quella di Totti: “Non proverei nemmeno a dire di sì. È – ha dichiarato al sito della Uefa – una forma di rispetto verso il capitano. Di Totti ce n’è uno”. Nel suo discorso da calciatore maturo e navigato non vengono persi di vista gli obiettivi di squadra: “Questa può essere la stagione giusta per vincere. Le vittorie si costruiscono non in un giorno, ma in anni. Abbiamo tutto per poter dire la nostra. Adesso – ha concluso Zaniolo – tocca a noi giocare bene per risollevare la Roma e portarla nei posti in cui merita”.