Zaniolo gioca e sfida un tabù. Matic favorito

Neanche il tempo di godersi la qualificazione al playoff di Europa League che la truppa guidata da Mourinho ha dovuto spostare focus ed energie sul derby, scrive Marco Juric su Il Tempo. Il primo era stato un diktat del portoghese, guai a pensare alla Lazio prima di venerdì. Per le energie, chiedere altrove. La Roma è stanca, come ammesso a più riprese dallo stesso allenatore e da settimane ormai si allena giocando. Ieri gruppo diviso in due, con una seduta di scarico per chi ha giocato in Europa League. Oggi sarà già rifinitura, a porte chiuse e bocche cucite.