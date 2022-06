Zaniolo e quattro milanisti a rischio multa

La Figc ha inviato ieri alle parti la comunicazione di conclusione indagini sui festeggiamenti di Roma e Milan per le vittorie della Conference League e dello scudetto

La Figc ha inviato ieri alle parti la comunicazione di conclusione indagini sui festeggiamenti di Roma e Milan per le vittorie della Conference League e dello scudetto si legge su Il Tempo. Zaniolo è accusato di aver violato l’articolo 4 del Codice di giustizia sportiva (rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza) cantando, dal pullman scoperto della squadra, il coro "Lazio, Lazio vaffa… ". Un comportamento ritenuto dalla procura federale "grave e sconveniente". Chiamata in causa anche la Roma per responsabilità oggettiva in quanto avrebbe "omesso di esercitare un preventivo potere di verifica e controllo". Nessun accenno al coro "il figlio di Zaccagni è di Zaniolo", cantato dai tifosi tra i sorrisi dell’attaccante giallorosso.