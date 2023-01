Zaniolo blocca tutto

Alla fine potrebbe avere ragione Mourinho che nel post partita di La Spezia ha espresso la sensazione: Zaniolo a Roma il 1 febbraio. Uno scenario che sembrava impossibile, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo, nelle ore successive alla richiesta del calciatore di non essere convocato per la gara di campionato di domenica scorsa, ma che appare ora come il finale più probabile della vicenda. Sia il club che l’entourage del calciatore hanno lavorato in questi giorni per trovare una sistemazione a Zaniolo, che dapprima sembrava aver aperto al trasferimento in Inghilterra, ma che in seguito nella sua testa ha lasciato spazio soltanto al Milan. I rossoneri, però, non hanno mai recapitato un’offerta ufficiale alla Roma, fermandosi a colloqui preliminari per capire le condizioni (rigide) dell’affare imposte dai giallorossi. Una proposta ufficiale nei giorni scorsi è arrivata dalle parti di Trigoria. Il Bournemouth, che sta per prendere Vina in prestito con diritto di riscatto, ha formulato un’offerta importante per il 22 giallorosso: 30 milioni di euro (27+3 di bonus) e il 10% sulla futura rivendita. Una cifra che seppur leggermente più bassa rispetto alla valutazione della Roma, sarebbe accolta con soddisfazione da Tiago Pinto. Ma il rifiuto di Zaniolo è stato netto. Le Cherries, infatti, occupano il diciottesimo posto nella classifica di Premier League e rischiano di retrocedere a fine anno. Una situazione che, pur offrendo la possibilità di giocare nel campionato più importante del mondo, non entusiasma il calciatore. Eppure, anche l’offerta per l’ingaggio è importante (circa 4 milioni a stagione), ma bisognerà lavorare per convincere Nicolò e la sua famiglia ad accettare la partenza per l’Inghilterra.