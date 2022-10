Zaniolo batti un colpo

Oltre al gol perduto Zaniolo sta mancando negli ultimi metri se si pensa che nelle nove partite giocate ha servito soltanto un assist. Per il resto lotta isolata contro l’astinenza e la sensazone di un ragazzo che continua a pensare troppo spesso in un solo modo nei metri decisivi. Il suo talento, però, non di discute. A maggior ragione, in questo periodo senza Dybala, Mourinho ha bisogno dei suoi strappi. Dalle prestazioni passa anche il rinnovo del contratto.