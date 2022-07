Zaniolo, alla Juve senza sconti

Roma e Juventus continuano il braccio di ferro a distanza su Zaniolo scrive Alessandro Austini su Il Tempo. I bianconeri hanno fatto sapere di voler impostare l’eventuale operazione con un prestito che si tramuterà in acquisto definitivo al maturare di determinate condizioni. La Roma, dal suo canto, ha messo in chiaro le cose: servono soldi, non giocatori. Senza dimenticare che il 15% dell’incasso andrà all’Inter. Dybala sembra l’unico potenziale obiettivo in gradi di rilanciare mediaticamente le ambizioni romaniste e soddisfare Mourinho.Intanto oggi Zaniolo, salvo clamorosa sorprese, si imbarcherà con i compagni per il Portogallo e da lì continuerà a dividere i suoi pensieri tra il lavoro in campo e il mercato. Intanto il Lione è tra i club maggiormente interessati all’acquisto di Kluivert e in ballo c’è anche Aouar.