Zaniolo al bivio

Non c'è molto tempo. Ancora undici giorni e anche la finestra di mercato invernale si chiuderà. Parlando del futuro di Nicolò Zaniolo, al momento, scrive Leonardo Pes su Il Tempo, c'è da una parte la volontà del club, che negli ultimi dodici mesi non ha mai chiuso la porta ad una cessione, anzi, in estate, quando il suo nome orbitava attorno ai top club italiani, ha addirittura fissato un prezzo. Valutazione che ad oggi non può più collimare con la situazione contrattuale e di rendimento del calciatore: due gol in stagione e un contratto in scadenza tra diciotto mesi.