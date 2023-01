Zaniolo a caccia del riscatto

A San Siro Nicolò potrebe essere schierato in attacco accanto a Dybala, costringendo così Abraham a un’altra partita vista inizialmente dalla panchina

Redazione

Nello stadio che poteva essere suo, Nicolò Zaniolo va a caccia di una notte da ricordare, scrive Francesca Schito su Il Tempo. Ieri si è presentato in allenamento tirato a lucido dopo la paura contro il Bologna: l'uscita dal campo con i rossoblù è soltanto un ricordo, a San Siro José Mourinho potrà ancora contare su di lui. Il format con Dybala - anche l'argentino ieri si è allenato regolarmente con i compagni - in un attacco leggero e in grado di non dare punti di riferimento agli avversari potrebbe dunque essere replicato al cospetto di un Milan che tende a lasciare spazio in campo aperto, costringendo così Tammy Abraham a un’altra partita vista inizialmente dalla panchina.

L'anno di Zaniolo non è stato certo facile, il sussulto di Verona ha rappresentato un acuto in una prima metà di stagione difficile. Ma la Roma non ha mai smesso di credere in lui: a livello fisico, il giocatore è pienamente recuperato dopo i gravi infortuni.

Con Tammy Abraham ben lontano dal rendimento dello scorso anno, Josè Mourinho ha un'enorme necessità delle reti dei suoi attaccanti. Zaniolo, che alla Scala del Calcio avrebbe potuto dare il via alla sua carriera in A prima del passaggio dall'Inter alla Roma, sogna una notte come quella di Tirana, quando diede la Conference ai giallorossi.