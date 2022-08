Zalewski fermo: non giocherà con lo Shakhtar

Se c’è stata una nota stonata nell’amichevole di sabato scorso contro il Tottenham , si tratta senza dubbio della distorsione alla caviglia di Nicola Zalewski dopo uno scontro di gioco con Dier scrive Emanuele Zotti su Il Tempo. L’esterno giallorosso è stato costretto a sedersi in panchina con la borsa del ghiaccio applicata sulla caviglia dolorante. Oggi, dopo il giorno di riposo concesso alla squadra da José Mourinho , Zalewski sarà visitato dallo staff medico giallorosso.

Dopo la gara con gli Spurs le condizioni del giocatore non destavano preoccupazione, ma è possibile che per motivi precauzionali si scelga di tenerlo a riposo nell’ultima amichevole in programma domenica all’Olimpico con lo Shakhtar Donentsk.