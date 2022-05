Zalewski aspetta l’aumento

Il terzino guadagna meno di 500mila euro a stagione ma adesso guadagnandosi la titolarità potrebbe esserci un adeguamento da parte del club

Un’estate calda, che a Trigoria si farà rovente a partire dalla prima settimana di giugno, quando Tiago Pinto rientrerà da qualche giorno di relax trascorso in Portogallo, come riporta Il Tempo. Oltre al tema Zanolo , il general manager giallorosso dovrà affrontare almeno un altro paio di questioni contrattuali.

Una è il rinnovo di Bryan Cristante – se ne sta parlando – l’altra invece riguarda Nicola Zalewski, che lo scorso dicembre ha firmato un contratto da professionista fino al 2025. Un accordo che dovrebbe essere rivisto nei prossimi mesi, almeno in termini economici: attualmente infatti il pupillo di Mourinho guadagna meno di 500mila euro a stagione ma, dopo essersi conquistato una maglia da titolare ribaltando le gerarchie dello Special One, una proposta di adeguamento da parte del club appare come un’ipotesi tutt’altro che remota.