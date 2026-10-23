Totti, Vito Scala e la visita... per la prostata: il racconto è una risata continua

Zago non ha dubbi. Saranno Roma e Inter a lottare per lo scudetto. L'ex difensore giallorosso è convinto che la squadra di Gasperini abbia tutte le carte in regola per riportare il titolo nella Capitale, come conferma in un'intervista rilasciata a Il Tempo.

Napoli e Roma stanno attraversando due momenti diversi. Chi vede favorito?"Se la partita fosse stata all'Olimpico, ti avrei detto che la Roma avrebbe vinto al 100%. Al Maradona sarà un po' più difficile, il Napoli farà di tutto per uscire da questa situazione di difficoltà. Per loro può essere la partita della svolta".

Cosa ha portato di diverso Gasperini?"Una mentalità vincente. Lavora tantissimo, basa il suo gioco sull'intensità e sulle triangolazioni. Lo reputo uno dei tre migliori allenatori degli ultimi anni. Per me, inoltre, la Roma ha fatto un ottimo mercato quest'estate".

Gasperini dovrebbe dare fiducia a Mora anche a Napoli?"Credo che Mora possa essere il sostituto ideale di Dybala.Нa cominciato bene, dimostrando di essere un giocatore forte".

Vedrebbe bene Endrick alla Roma?"Deve ancora dimostrare pienamente il suo valore e trovare il suo ruolo ideale in campo. Farebbe comodo alla Roma e non ho dubbi che crescerebbe molto lavorando con Gasperini".