Young Boys, il tecnico Seoane: “La Roma è da Champions”

L’obiettivo per Seoane, tecnico dello Young Boys, è già fissato: lottare per il secondo posto. “I giallorossi sono una squadra da Champions League. Sono nettamente favoriti, ma dovremo dare il 100% ed essere fortunati ed efficienti per ottenere i tre punti. Non avremo molte possibilità di segnare contro una squadra così forte. La Roma è una squadra compatta, sono solidi difensivamente e davanti hanno un bel gioco“.

Lo Young Boys si presenterà con un 4-4-2 che prevede la coppia offensiva formata da Meschack e Nsame.