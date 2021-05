Xhaka il primo colpo in canna per Mourinho

Il mediano svizzero dell'Arsenal è in cima alla lista degli arrivi

Un derby di Londra tra i più sentiti, il Tottenham batte l’Arsenal 2-0, è il 6 dicembre 2020. A fine partita Mourinho va a cercare un avversario per complimentarsi: è Granit Xhaka, il centrocampista dei Gunners, come riporta Il Tempo. Lo abbraccia, sembra quasi consolarlo, è un attestato di stima che lo Special One vuole fare in pubblico perché “lui è l’uomo principale del centrocampo dell’Arsenal. Un leader. Senza Xhaka, loro sono persi”. All’improvviso quell’episodio torna d’attualità, la Roma di Mourinho sta trattando proprio il mediano svizzero. L’indiscrezione l’ha lanciata Sky Sport e per la prima volta da Trigoria, dopo giornate piene di nomi di mercato accostati ai giallorossi, non arriva una smentita ma una conferma off the record: Xhaka fa parte di una lista di profili seguiti dal club. In realtà c’è di più. Una trattativa partita da qualche giorno, con la richiesta di 25 milioni di euro da parte dell’Arsenal per il cartellino di un giocatore sempre titolare quest’anno – in tutto 45 presenze – e a volte anche capitano ma messo ufficialmente sul mercato dai Gunners che vogliono ricostruire dopo una stagione fallimentare. La Roma intende spendere di meno per il cartellino, circa la metà o comunque non più di 15 milioni, intanto tratta con l’agente del ragazzo per lo stipendio: lo Special One si è mosso in prima persona, come aveva provato a fare per Maignan finito poi al Milan.