Xhaka e Rui Patricio, si deve accelerare

La differenza tra richiesta e offerta blocca ancora l'annuncio dei due acquisti anche se entrambi i giocatori hanno dato l’ok al trasferimento

Per Xhaka non c’è tempo da perdere: lo svizzero, su precisa indicazione di Mourinho, è uno dei principali obiettivi giallorossi ma la Roma non si muove dall’ultima offerta presentata all‘Arsenal, di circa 15 milioni di euro, come riporta Il Tempo.