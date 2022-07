Wijnaldum, ci siamo: venerdì possibile incontro decisivo in Israele

“Gini” è impaziente di ricevere il via libera dal suo entourage e, in attesa di fare le valigie per l’Italia, continua a lanciare messaggi via social

“Gini” è impaziente di ricevere il via libera dal suo entourage e, in attesa di fare le valigie per l’Italia, continua a lanciare messaggi via social. L’inizio del campionato si avvicina e lo Special One vorrebbe arrivare ad una settimana dall’inizio della Serie A con almeno un altro rinforzo importante in rosa. Ecco perché, per vedere Wijnaldum alla Roma, quella iniziata ieri dovrebbe essere la settimana decisiva.