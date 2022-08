Wijnaldum c’è. Tottenham su Zaniolo

L’operazione si dovrebbe chiudere con un prestito con diritto di riscatto, senza l’inserimento dell’obbligo. Nel frattempo la Roma attende un’offerta formale del Bologna per Shomurodov. I giallorossi vogliono cederlo a titolo definitivo e non accettano il prestito con diritto di riscatto, occhio al possibile inserimento di Torino e Wolverhampton. Se partisse l’uzbeko, potrebbe arrivare Belotti che continua ad aspettare la Roma dopo le chiamate ricevute nei giorni scorsi. Da Mourinho e anche da Dybala, suo ex compagno al Palermo. Intanto il club e il tecnico hanno deciso di escludere anche Kluivert e Calafiori dal gruppo: da ieri si allenano con gli altri giocatori in attesa di cessione.