Wijnaldum calcia il pallone e accelera

E Wijnaldum è uno di quelli che da alcune settimane ha scelto un complesso sportivo di Dubai per recuperare dall'infortunio alla tibia. Un racconto social quasi giornaliero che negli ultimi giorni ha acceso le speranze dei tifosi della Roma su un suo imminente rientro in campo. Ieri l'olandese è ritornato a calciare il pallone, come evidenziato da un video social. Wijnaldum ha praticamente concluso il suo programma clinico di recupero, fatto di tanto lavoro individuale tra Olanda, Trigoria e appunto Dubai. Se tra qualche giorno arriverà l'ok dal medico che lo ha operato, mancherà solo l’ultimo e decisivo step prima del ritorno ufficiale in campo: fatto di allenamenti con i compagni di squadra.